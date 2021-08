Sønderjyske-profil: Kunne ikke spille os ud af FCN-pres

Sønderjyskes forsvarsprofil Stefan Gartenmann kalder det FCN's fortjeneste, at hjemmeholdet aldrig kom i gang.

- Det er ikke sjovt at komme bagud mod FCN, for de er virkelig gode til at spille det spil, hvor de bruger deres meget hurtige folk oppe foran, siger Gartenmann.

- De er gode til at fastholde presset højt oppe på vores halvdel, som gjorde, at vi ikke rigtig kunne spille os ud af det og få spillet længere frem på banen.

- Det var nærmest umuligt for os at spille os igennem og komme til muligheder, og derfor blev det en tung anden halvleg, hvor vi ikke følte, vi rigtig kom ind i det, siger forsvarsspilleren.

FCN's midtbaneprofil Magnus Kofod Andersen føler også, at gæsternes pres sad i skabet og lukkede ned for hjemmeholdet.

- Vi har forbedret vores pres rigtig meget. I sidste sæson var vi rigtig dygtige på bolden, men manglede noget i presset, som gjorde os mindre kompakte, men det har vi bygget på nu.

- I vores sidste kamp havde modstanderen ikke et skud på mål. I denne kamp fik de to, og det viser, at vores pres er på rette vej.

- Samtidig skabte vi i denne kamp mange store chancer. Vi havde bolden og fandt en masse plads til at skabe godt med muligheder, siger Kofod.

FCN-træner Flemming Pedersen forklarer, at netop presspillet er et punkt, hvor holdet er blevet stærkere trods salget af stjernen Kamaldeen Sulemana.

- I sidste sæson havde vi en fantastisk spiller i Kamaldeen. Han havde et godt individuelt pres, men var ikke den bedste holdpresser, og det gik vi lidt på kompromis med, da han havde andre kvaliteter.

- Nu har vi nogle spillere til rådighed oppe foran, som virkelig kan sætte et voldsomt pres ind, da de både har fysikken og mentaliteten til det, siger Pedersen.

FC Nordsjælland ligger efter mandagens sejr nummer fire i Superligaen.