Sønderjyske-profil: DIF-sagen har taget meget energi

Sønderjyderne leverede en præstation, hvor det ikke var svært at få øje på, at udeholdet ikke havde meget at spille for.

I Sønderjyske-lejren erkender man også efter kampen, at der har været andet end fodbold, som har fyldt i klubben gennem de seneste par uger.

- Man skal tænke på, at det, vi har været igennem de sidste mange uger med det der forpulede DIF, og skulle tænke på at sikre overlevelse samtidig, det har taget meget energi og mange tanker, siger Marc Pedersen.

Matchfixingsekretariatet i Danmarks Idrætsforbund (DIF) er i øjeblikket ved at finde ud af, hvorvidt der skal rejses sag om matchfixing mod Sønderjyske.

Også træner Claus Nørgaard fortalte efter kampen, at hans spillere har haft svært ved at fokusere på spillet på banen - særligt efter at klubben endegyldigt sikrede sig overlevelse i Alka Superligaen.

- Jeg tror ikke kun, at det er et spørgsmål om, at der ikke er noget på spil lige nu. I vores klub og for vores spillere har der været rigtig meget på spil, som har fyldt meget i hovederne på os, siger Claus Nørgaard.

Sønderjyske-træneren var ikke blot utilfreds med præstationen mod Randers søndag aften, men de sidste par ugers præstationer.

- Jeg er utilfreds med og frustreret over, at vi ikke har formået at ramme vores niveau, siden vi kvalificerede os til playoffkampene. Det skal vi have rettet op på, siger Claus Nørgaard.

Selv om matchfixingsagen har fyldt meget i Sønderjyske-regi de seneste par uger, forsikrer Marc Pedersen dog også, at holdet nok skal præstere, når det for alvor gælder.

- Jeg er ikke i tvivl om, at når vi rammer playoffkampene, så skal vi nok være der igen, siger Marc Pedersen.