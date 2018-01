Sønderjyske opruster med ligarivals hårde hund

Hos Sønderjyske er man begejstret for tilgangen af den 196 centimeter høje og 100 kilo tunge back, som fremhæves for sine kvaliteter både på og uden for banen.

- Rasmus er en rutineret forsvarsspiller, som gennem mange sæsoner har bevist sig i den bedste danske række. Han er en rigtig god fyr, en hård hund på banen og en gentleman udenfor.

- Desuden besidder han nogle gode, naturlige lederevner, som vi vil få stor gavn af, siger Sønderjyske-sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt til klubbens hjemmeside.

I optakten til denne sæson blev Rasmus Bertelsen skadet i en træningskamp, og han er ved at komme sig efter en sprængt akillessene.

- Han er blevet tjekket igennem og clearet af vores sundhedssektor, og vi er sikre på, at Rasmus kommer godt tilbage, forklarer Simon Hajdu Lindhardt.

Hovedpersonen, der tidligere har spillet for Fredericia HK, har fået en kontrakt frem til juni 2020 og ser frem til at tørne ud for sin nye arbejdsgiver efter sommerferien.

- Jeg synes, at Sønderjyske er en rigtig spændende klub med en superfed hjemmebane.

- Klubben indeholder mange af de samme værdier, som jeg selv gerne vil stå for, og samtidig har klubben ambitioner om at være med i toppen af dansk håndbold, siger Rasmus Bertelsen.

I denne sæson har Sønderjyske skuffet og er placeret på næstsidstepladsen i den bedste danske håndboldrække med blot fire sejre i 17 kampe.

Sønderjyskes forsvar har lukket 491 mål ind. Det er i gennemsnit næsten 29 mål per kamp og er kun overgået af Nordsjælland Håndbold med 495 indkasserede mål.