Sønderjyske og Rungsted sikrer matchbolde i slutspil

Sønderjyske tog teten midtvejs i første periode med to mål inden for to minutter af Yannick Vedel og Matt Salhany.

Morten Poulsen reducerede ganske vist til 1-2, men igen med to hurtige mål efter hinanden af Cam Brown og Emil Bejmo blev det til pauseføringen 4-1.

Tidligt i anden periode øgede William Boysen til 5-1, og så var spændingen til at overse.

I tredje periode reducerede Jakob Jessen og Morten Poulsen, så føringen skrumpede til 5-3, men nærmere kom Herning ikke.

I stedet cementerede Steffen Frank sejren til 6-3 kort før tid.

Også grundspilsvinderen, Rungsted Seier Capital, er foran 3-0 i kvartfinaleserien, efter at tirsdagens hjemmekamp mod Rødovre Mighty Bulls blev vundet med 4-2.

Rødovre førte ellers 2-1 efter første periode på scoringer af Guillaume Leclerc og Trevor Cheek, og føringen holdt helt til tredje periode.

I sidste periode blev Mattias Persson helt, da han med to mål vendte 1-2 til 3-2. Nichlas Hardt slog sejren fast tre sekunder før tid, da Rødovre satsede alt på udlugning.

Derimod bragte Frederikshavn White Hawks ny spænding ind i serien mod Esbjerg Energy.

Frederikshavnerne vandt tirsdag udekampen med 4-3 efter overtid og reducerede til 1-2 i serien.

Elias Ulander bragte Frederikshavn på 1-0 i slutningen af første periode, men efter den første pause blev kampen vendt på hovedet med tre vestjyske mål på fire minutter af Felix Maegaard Scheel, David Madsen og Brady Shaw.

Nikolaj Krag-Christensen gav udeholdet nyt håb med reduceringen til 2-3, og i tredje periode tvang Justin Shugg kampen i forlængelse med sin udligning.

Shugg blev også helten, da han scorede 90 sekunder inde i overtiden.

Senere tirsdag tager Aalborg Pirates imod Herlev Eagles. Nordjyderne fører serien med 2-0.