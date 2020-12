Sønderjyske nedkæmper Lyngby efter forlænget pokaldrama

Tirsdag avancerede sønderjyderne til kvartfinalerne ved at slå Lyngby med 2-1 efter forlænget spilletid.

Sønderjyske er fortsat i spil til at forsvare sin titel i landspokalturneringen i fodbold.

Kampen var intens og bølgede frem og tilbage. Første halvleg var præget af enormt mange fejl fra begge mandskaber, og ofte førte det til store chancer.

Der var bare spillet et par minutter, da Sønderjyske-keeper Nicolai Flø gav et eksempel på dette ved at aflevere bolden lige ud i fødderne på Victor Torp.

Torp kunne gå direkte mod mål, men hans forsøg blev dog reddet af Flø.

Så var der mere klasse over Torps afslutning efter 33 minutter. Igen kom han alene igennem efter en Sønderjyske-fejl, og denne gang løftede han bolden over målmanden til Lyngby-føring.

Lyngby var bedst i første halvleg, og det var ikke til at se, at Superligaens bundhold spillede på udebane mod et tophold.

Alligevel kunne Sønderjyske gå til pause med 1-1. Lyngbys Rasmus Thellufsen lavede en fatal fejlaflevering, der sendte Haji Wright afsted på en friløber, og den formstærke angriber udlignede sikkert seks minutter før pausen.

Lyngby kom også bedst ud til anden halvleg, og det var tæt på at give ny føring efter klumpspil i feltet efter ti minutter.

Siden havde begge hold flere chancer for at afgøre kampen til egen fordel i den ordinære tid. Selv i tillægstiden var begge tæt på ved henholdsvis Johan Absalonsen og Mathias Hebo.

Chancerne var knap så store i den forlængede spilletid, men da det trak op til straffesparkskonkurrence, slog hjemmeholdet til.

Sønderjyske sendte et frispark i feltet, hvor Stefan Gartenmann prikkede sejrsmålet ind.

Sønderjyske er dermed den femte klub, der indløser billet til kvartfinalerne. B93, OB, Vejle og Randers er også videre.

Senere onsdag mødes AGF og Horsens, torsdag gæster Brøndby Fremad Amager, og endelig tørner FC København og FC Midtjylland sammen i et brag ligeledes torsdag.

Vinderen af pokalturneringen er i næste sæson sikker på at deltage i et europæisk gruppespil.