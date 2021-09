Sønderjyske-midt var på vej væk: Har ikke fået chancen

Det lykkedes dog ikke, men den 22-årige kantspiller har slået fast over for cheftræner Michael Boris, hvordan han har det.

- Jeg føler ikke, jeg har fået chancen, og det har jeg også fortalt ham, og han var faktisk enig med mig, siger Eskesen.

Julius Eskesen fortæller, at han ikke føler, at han passer ind i spillestilen i Sønderjyske, og i mandagens 1-2-nederlag til OB fik han da også blot 30 minutter på grønsværen.

- Der bliver spillet en form for powerfodbold, som jeg ikke føler, jeg kan være med til.

- Men det handler jo for mig om, at jeg nu skal være så god til at få sat mine egne spidskompetencer i spil, så han (Michael Boris, red.) ikke kan sætte mig af.

Julius Eskesen understreger, at han forsøgte at tage imod den nye spillestil med åbne arme, men har siden erkendt, at den ikke matcher hans styrker.

- Hvis man ikke er åben, når der kommer noget nyt, så vil jeg sige, at man har en ringe tilgang til livet.

- Men i takt med at vi kom længere ind i opstarten, kunne jeg godt se, at det her ikke er spillestilen for mig.

Julius Eskesen fortæller desuden, at han har et fint forhold til Michael Boris, og at de to har en god dialog.

Michael Boris er enig med Julius Eskesen i, at han ikke passer ind i spillestilen, ligesom det er tilfældet for Emil Frederiksen, der spiller på midtbanen.

- Julius er ikke en spiller, der løber dybt, men han har forsøgt fra dag ét at tilpasse sig vores spillestil.

- Han arbejder hårdt på træningsbanen, og han fortjente at få spilletid mod OB, siger Boris, der havde udeladt Eskesen helt fra truppen i de to foregående kampe.

Anderledes negativ er situationen for Emil Frederiksen, der end ikke var taget med spillerbussen til Odense.

- Han startede inde i de første fire kampe, men du kan se på statistikkerne, at han ikke scorede eller formåede at tilpasse sig spillestilen.

- Det er en kamp hver uge at komme i kamptruppen, og i denne uge var der andre spillere, der var bedre, siger Michael Boris.