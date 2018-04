Sønderjyske kigger nedad i efter nederlag på Fyn

Førsteprioriteten for Sønderjyske er nu at holde det forspring.

- Første mål er simpelt. Vi skal have slået så stort et hul som muligt ned til Randers og Lyngby, siger Sønderjyskes cheftræner, Claus Nørgaard.

Hvis det lykkes at holde bundholdene på afstand, er det næste mål noget større.

- Hvis første mål lykkes, vil vi fokusere på de kommende playoffkampe. Her er målet at ende som nummer syv, så vi kan ende med at spille i Europa til næste sæson, siger cheftræneren.

Mandagens nederlag bar dog præg af dårligt spil fra Sønderjyske, der ellers ikke har tabt til OB siden den 21. oktober 2013.

Claus Nørgaard er meget utilfreds med holdets indsats i første halvleg, hvor OB kom på 2-0.

- Generelt fik spillerne ikke lukket ned for de huller, som OB-spillerne er gode til at skabe. Samtidig arbejdede spillerne ikke hårdt nok, hvilket gjorde, at der blev skabt for mange chancer i den forkerte ende.

I pausen forsøgte Claus Nørgaard at dæmme op for det dårlige spil.

Angriberen Mads Hvilsom blev sat ind i stedet for Rasmus Vinderslev, og Sønderjyske-træneren så forbedringer efter den taktiske ændring.

- Spillet blev bedre i anden halvleg. Spillerne pressede OB længere tilbage på banen, og de kom frem til mere. Det skal holdet tage med videre til næste kamp, siger Claus Nørgaard.

Næste kamp for Sønderjyske er på hjemmebane, hvor sønderjyderne tager imod Randers.

I den anden kamp i Pulje 2 skal OB en tur til Nordsjælland, hvor fynboerne møder Lyngby.