Sønderjyske henter ung svensker til forsvaret

Sønderjyske opruster forsvaret frem mod forårskampene i Superligaen.

Svenske Emil Holm er således kommet til klubben fra IFK Göteborg. Det skriver Sønderjyske på sin hjemmeside.

Den 20-årige svensker har sat sin underskrift på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

Holm har været en del af IFK Göteborgs førstehold siden 2019 og er noteret for 37 optrædener i den bedste svenske række, Allsvenskan.

- Emil Holm er en spændende spiller, og med sin unge alder er der fortsat masser af udviklingspotentiale i ham, siger Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen på hjemmesiden.

- Han har allerede spillet meget i Sverige og har fået en god erfaring med fra IFK Göteborg, så han skal også ind og konkurrere om pladserne hos os og desuden fortsætte den gode udvikling, han har været inde i.

Den unge svensker støder til resten af Sønderjyske-truppen mandag.

- Jeg synes, at det her er det rigtige skridt at tage for mig i min karriere, og Sønderjyske er en spændende klub. Det er en klub, der vil fremad, og det vil jeg meget gerne være en del af, siger Emil Holm.

Sønderjyske spiller sin første kamp i superligakamp i 2021 mod FC Midtjylland 4. februar.