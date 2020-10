Sønderjyske henter tidligere Lazio-spiller på fri transfer

Sønderjyske har hentet en stor profil til klubben i skikkelse af den tidligere Lazio-spiller Ogenyi Onazi.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Den 27-årige midtbanespiller fra Nigeria har fået en kontrakt, der løber for resten af indeværende sæson.

Desuden er der en option på yderligere to sæsoner i kontrakten.

Onazi spillede senest i tyrkiske Denizlispor, hvor han var uden kontrakt efter den forgangne sæson.

Tidligere er det blandt andet blevet til 79 kampe for Trabzonspor og 110 kampe for Serie A-holdet Lazio.

På det nigerianske landshold er han blevet sendt i aktion 51 gange med 1 mål til følge.

Han var blandt andet med i alle holdets kampe ved VM i 2014, da Nigeria gik videre fra gruppen og blev slået ud af Frankrig i ottendedelsfinalen.

Ved VM fire år senere sad han på bænken i alle tre gruppekampe og kom ikke i kamp.

- Det er en spiller med et vanvittigt cv, og han har spillet masser af kampe i Serie A og i den tyrkiske liga samt en masse landskampe, konstaterer Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen på klubbens hjemmeside.

- Når han så står her i dag, skyldes det den skade, der satte en kæp i hjulet for ham i 2019, og det er så vores held, for ellers havde vi ikke været i nærheden af at hente en spiller med det cv.

- Vi tror på, at vi kan bringe ham tilbage på rette spor, men vi er også bevidste om, at der kan gå nogle uger, inden han er tilbage for fuld skrue til 90 minutter, siger sportschefen.

Onazi beskriver sig selv som en flittig holdspiller.

- Jeg er en spiller, der godt kan lide at tage ansvar og arbejde hårdt for tingene, og det vil jeg også gøre her i Sønderjyske. Jeg er meget dedikeret til denne opgave, og jeg glæder mig til at komme til at spille for klubben, siger Onazi.

Sønderjyske er søndag eftermiddag på besøg hos Lyngby.