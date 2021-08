Sønderjyske henter kampklar nigeriansk spids

Efter flere dages rygter bekræfter superligaklubben Sønderjyske, at man har skrevet kontrakt med nigerianeren Abdulrahman Taiwo.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dog mangler den internationale transfer at gå igennem, før handlen er helt endelig, tilføjer Sønderjyske.

Den 23-årige angriber har fået en fireårig kontrakt hos sønderjyderne efter at have tilbragt de seneste sæsoner i slovakisk fodbold.

Sønderjyskes administrerende direktør, Jonas Lysgaard, ser frem til, at Taiwo hurtigt kan komme i aktion.

- Taiwo kommer direkte fra europæiske kampe og er i rigtig god form, så vi forventer, at han efter en kort tilvænning vil vise sin målfarlighed her i 3F Superligaen, lyder det fra Lysgaard til hjemmeside.

- Det er en spiller, der ved, hvor målet står, og som har præsteret godt over flere sæsoner i den slovakiske liga.

Klubben har søgt efter en angriber for at skærpe konkurrencen på de forreste pladser, og den del af mission er nu lykkedes.

Ifølge spilleren selv forventer han også, at han hurtigt falder til og kan begynde at bidrage til holdet.

- Jeg har fået en varm velkomst hos dem, jeg har mødt i klubben, og jeg begynder allerede at føle mig hjemme. Det virker som et rart sted at være, siger han til soenderjyske.dk.

- Jeg har også kun hørt gode ting om klubben, byen og de mennesker, der er her, så jeg glæder mig til at komme i gang og udvikle mig som spiller her i Sønderjyske.

Han kommer til at spille med nummer 25 på ryggen.

I sidste sæson scorede han ifølge transfermarkt.com 10 mål i 22 kampe for slovakiske Dunajska Streda.