Sønderjyske henter forsvarsspiller i 1. division

Sønderjyske har været en tur nede i 1. division for at finde nyt blod til forsvaret.

Lørdag oplyser superligaklubben, at den har hentet franske Maxime Soulas i Fremad Amager.

22-årige Soulas, som primært gør sig i midterforsvaret, har sat sin underskrift på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.

- Jeg er glad for at komme hertil, og jeg ser frem til at spille for klubben og udvikle mig yderligere her, siger Maxime Soulas i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig også til at spille på højeste niveau i Danmark, og det er et godt skridt frem for mig. Det er en god klub med et fint stadion og gode fans, og jeg glæder mig til at spille her.

Soulas har kun spillet i Danmark i et år, efter at han skiftede fra hollandske PSV Eindhovens ungdomsakademi til Fremad Amager sidste sommer.

- Maxime Soulas har gjort godt opmærksom på sig selv i 1. division, hvor vi har haft mulighed for at følge ham tæt, og vi er overbeviste om, at han efter en kort tilvænning også vil være klar til 3F Superligaen, siger Sønderjyske-direktør Jonas Lygaard.

- Med denne tilgang står vi bedre rustet i forsvarskæden, og vi glæder os til at se ham i SønderjyskE-trøjen, siger Jonas Lygaard.

Sønderjyske har indledt superligasæsonen med én sejr, én uafgjort og fire nederlag, hvilket blot rækker til en tiendeplads i den bedste danske fodboldrække.