Sønderjyske henter Rilwan Hassan hos FCM

Med to danske mesterskaber og over 200 kampe i Superligaen er det et velkendt navn, som Sønderjyske skriver kontrakt med.

28-årige Rilwan Hassan har efter ti superligasæsoner i FC Midtjylland skrevet under på en etårig kontrakt i Sønderjyske med option på yderligere et år.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen glæder sig over, at det er lykkedes at hive den offensive kantspiller til klubben.

- Rilwan Hassan har vist sig godt frem i Superligaen i mange sæsoner, hvor han i flere år også har spillet med om topplaceringer og det danske mesterskab.

- Vi ved, hvad han står for, og da vi fik muligheden for at hente ham til klubben, kunne vi ikke bare lade det gå vores næse forbi, for han er virkelig en spændende spiller, siger Haysen til klubbens hjemmeside.

Rilwan Hassan har i alt spillet 222 superligakampe og står noteret for 23 mål og 30 assister.

- Han er en tovejsspiller, som har et godt drev med bolden. Han er god til at gøre sig selv farlig med assister og afslutninger, og så er han også god i presspillet.

- Han bringer noget øget kvalitet til vores offensiv, hvor vi i forvejen har en del strenge at spille på, så det bliver kun endnu sjovere, når vi også råder over Rilwan Hassan, siger sportschefen.

Efter en lang årrække i FCM glæder Rilwan Hassen sig til at prøve sig af i Sønderjyske.

- Jeg håber, at jeg kommer til at spille en masse kampe, og jeg vil gøre mit bedste og arbejde hårdt for at hjælpe holdet. Jeg ser meget frem til at spille for klubben, siger han til Sønderjyskes hjemmeside.