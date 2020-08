Sønderjyske henter Marc Dal Hende tilbage fra FCM's mestre

Fodboldklubben Sønderjyske henter venstrebacken Marc Dal Hende i FC Midtjylland på en treårig kontrakt. Det meddeler Sønderjyske søndag i en pressemeddelelse.

For tre et halvt år siden skiftede den 29-årige spiller den modsatte vej efter at have repræsenteret Sønderjyske i halvandet år fra 2015 til 2017.

Hos Sønderjyske var han med til at vinde sølv i Superligaen i 2016 og spille europæisk fodbold med klubben senere samme år.

- Det føles som om, at han kommer hjem. Det synes jeg godt, vi kan kalde det, når det var her, han fik sit store gennembrud, siger Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, i pressemeddelelsen.

- Han gennemgik noget af en forvandling, da han var her senest, og det var derfor, at der kom bud efter ham dengang.

- Nu henter vi ham til klubben for anden gang, og vi tror fuldt og fast på, at det kan blive lige så succesfuldt denne gang, siger sportschefen.

Marc Dal Hende var i et par sæsoner en stor profil med sine offensive kvaliteter på FCM's venstre back, men i den nyligt afsluttede sæson blev det ikke til meget spilletid - blandt andet på grund af skader.

Det blev blot til fem ligakampe i sæsonen, mens det i alt blev til 81 kampe og 21 scoringer for den målfarlige back.

- Den sidste tid har ikke været sjov. Jeg er ikke god til at stå i kulissen. Jeg vil spille, og derfor er jeg glad for, at vi har fundet god løsning.

- Samtidig må jeg også bare rose Paulinho og Nikolas Dyhr. De gør det fremragende, og jeg er ikke i tvivl om, at de kun bliver bedre i fremtiden, siger Marc Dal Hende til FC Midtjyllands hjemmeside.

Han nåede at vinde to DM-titler med FCM, inden han nu forlader den midtjyske mesterklub til fordel for Sønderjyskes pokalvindere.

Mesterskaberne med FCM kom i 2018 og altså i den seneste sæson, mens det også blev til en pokaltitel i 2019.

Marc Dal Hende har tidligere optrådt for Viborg, AB og FC Vestsjælland.