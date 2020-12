Sønderjyske har afløseren klar hvis stjernen ryger

Den 22-årige kantspiller var tæt på et skifte væk fra Superligaen i sommerens transfervindue, men det glippede. Siden har Bah fået debut og endda scoret for det danske landshold.

Sønderjyske-cheftræner Glen Riddersholm ved ikke, om klubben kan holde på Bah i januar-vinduet.

Det fortæller han efter søndagens 2-1-sejr over FC Nordsjælland i Superligaen.

- Det må tiden vise. Det er ofte et kompliceret vindue i januar. Hvis det rigtige bud er der, så ryger han afsted, siger Riddersholm.

- Hvis det sker, så håber jeg, at Jeppe Simonsen er klar. Det viste han mod FC Nordsjælland. Vi er i gang med at udvikle ham, og han er en af vores egne, siger træneren.

Søndag kunne han se 25-årige Jeppe Simonsen score til 1-0, da Sønderjyske slog FC Nordsjælland i Haderslev.

- Vi vil gerne være kendte for at udvikle spillere til videresalg, og lige nu synes jeg, vi har mange spændende spillere, som byder sig til, siger cheftræneren.

Alexander Bah har ikke selv noget bud på, hvornår han eventuelt kommer videre i karrieren.

- Selvfølgelig kan det være, at jeg ryger i januar, men det kan også være, at jeg først ryger til sommer.

- Det ligger ikke altid i mine hænder, så nu må vi se. Lige nu koncentrerer jeg mig om Sønderjyske, siger Bah, der blev pillet ud efter 18 minutter i søndagens sejr.

- Det har været et vildt og begivenhedsrigt efterår. Jeg kan sætte rigtig mange ord på det, men i bund og grund har det bare været et godt efterår for mig, siger han.