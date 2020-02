Sønderjyske håber at købe talentfuld lejespiller fri

- Emil har et fantastisk fodboldtalent, og jeg håber, vi får mulighed for at arbejde med ham over lang tid. Han er en vindertype, der er moden af sin alder.

- Jeg har ikke brug for at se ham i fire måneder. Han er en fantastisk spiller, der kan komme til at sætte et stort aftryk i Sønderjyske, siger Riddersholm.

Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, har ligeledes en stor tro på Emil Frederiksen og ser gerne, at samarbejdet bliver langt.

- Jeg har det som Glen, for jeg var ikke i tvivl, da vi hentede Emil, siger Hans Jørgen Haysen og tilføjer:

- Vi vidste godt, at han før eller siden ville springe ud i fuldt flor, og hvis det bare viser sig nogenlunde de næste måneder, tror vi meget på, at han bliver. Det har hele tiden været planen, men det kræver selvfølgelig, at vi stadig spiller i Superligaen.

Hovedpersonen selv er ikke afvisende over for at blive i Haderslev-klubben på den anden side af sommerferien.

- Jeg kan godt forestille mig at fortsætte i Sønderjyske, men det kræver selvfølgelig, at klubben vil, og at jeg vil. Indtil nu er jeg meget tilfreds, men nu vil jeg gerne bare bevise mit værd og forhåbentlig gøre en forskel, siger Emil Frederiksen.

Midtbanespilleren er søn af den tidligere superligatopscorer Søren Frederiksen, der er den næstmest scorende spiller i Superligaens historie med hele 139 mål.

Dermed er der en del at leve op til for Emil Frederiksen, men det tager han ikke så tungt.

- Hans antal mål kommer jeg nok ikke til at leve op til, men forhåbentlig kan jeg levere en masse teknisk fodbold og et godt venstreben, siger Emil Frederiksen med et smil.

Da Sønderjyske søndag tabte 1-2 ude mod FC Nordsjælland, fik Emil Frederiksen debut, og det var tæt på at blive en rigtig god én af slagsen, men overliggeren stod i vejen til sidst i kampen.

- Jeg havde nok set den inde, så det var utrolig ærgerligt, lyder det fra Emil Frederiksen om situationen.

Emil Frederiksen rejste til hollandsk fodbold fra barndomsklubben Viborg FF i en alder af 16 år.