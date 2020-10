Sønderjyske forventer ikke top-6 trods flot 2020

Det får dog ikke Sønderjyske-træner Glen Riddersholm til at miste jordforbindelsen, når snakken falder på muligheden for top-6.

2020 har været et godt år, hvis man holder med Sønderjyske.

- Jeg vil blive positivt overrasket, hvis vi ender i top-6, når vi kigger på de hold og økonomier, som vi er oppe i mod, og der hvor vi selv står.

- For mig handler det grundlæggende om, at vi er stabile og leverer. Der har vi haft en god formkurve i 2020 og i særdeleshed på hjemmebane, siger Riddersholm.

For knap to uger siden fik klubben en ny amerikansk ejer, der har givet sportschef Hans Jørgen Haysen flere muligheder på transfermarkedet, men heller ikke han vil spå om en top-6-placering i denne sæson.

- Vigtigst af alt er selvfølgelig, at vi overlever. Med de nye ejere, og alt der kan ske for vores klub fra akademi, faciliteter og til førsteholdet, der skal vi selvfølgelig grundlæggende lægge på og blive mere ambitiøse.

- Nu er der gået 14 dage med de nye ejere, hvor vi har hentet to nye spillere. Så hvis det gør, at vi får medaljer, så skal de godt nok være gode, siger Hans Jørgen Haysen.

Over weekenden har klubben brugt noget af deres ekstra økonomiske råderum på at hente nigerianske Ogenyi Onazi og østrigske Phillip Schmiedl, så holdet nærmer sig den rette bredde.

- Det har været vigtigt at få en central forsvarsspiller og midtbanespiller ind. Vi har fået skiftet ud og fået flere specialister ind, så vi har en stærk trup. Nu er vi ikke så sårbare, som vi var for to spillere siden, siger Riddersholm.

Sønderjyske har én gang været i top-6 siden indførslen af den nye struktur i 2016. Søndag spillede Sønderjyske 2-2 ude mod Lyngby, der udlignede sent i kampen.