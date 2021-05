Sønderjyske forlanger fuld ligafokus før pokalfinale

Forude venter pokalfinalen mod Randers 13. maj, hvilket bliver sæsonens højdepunkt, men det betyder ikke, at der vil blive taget let på de resterende superligakampe i denne sæson, fastslår de i Haderslevklubben.

Der bliver heller ikke trukket i håndbremsen på søndag mod Vejle, selv om pokalfinalen venter blot fire dage senere.

- Det er vigtigt for os at spille en god kamp op til pokalfinalen og vise, at vi er klar, siger midtbanespilleren Rasmus Vinderslev.

Han bliver bakket op af sin træner, der varsler et Sønderjyskehold i en stærk udgave mod Vejle.

- I den tid jeg har været i Sønderjyske, har vi været meget tydelige omkring, at den næste kamp er den vigtigste. Vi kommer til at stille et slagkraftigt mandskab, siger Glen Riddersholm.

Sønderjyske har også fortsat en god mulighed for at ende på syvendepladsen, og for at nå den er der formentlig heller ikke råd til at smide point mod Vejle.

- Vi er ikke i den situation, at vi bare kan tage noget for givet. Vi er et point efter AaB, og vi slutter med AaB på hjemmebane, så vi går efter den bedst mulige placering, og det er at blive nummer syv, lyder det fra Riddersholm.

Også forsvareren Stefan Gartenmann ønsker at have fuld fokus på den kommende kamp mod Vejle.

- Hvis man tager for let på det, kan man hurtigt blive kørt over af Vejle, og så er der endnu større chance for, at man kommer ud af fokus og momentum.