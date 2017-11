Sønderjyske-chef jagter offensiv kvalitet til januar

- Vi skal have noget kvalitet til januar. Jeg synes, at en angriber kunne pynte i vores trup. Vi mangler lidt en type mere som Mikael Uhre, som er rigtig stærk og hurtig, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi har William (Tchuameni, red.) og Marko (Mitrovic, red.), som er lidt nogen andre typer. Vi har også Mads Hvilsom, som minder lidt om Uhre i forvejen, men han mangler lige det sidste for at slå til, siger Hans Jørgen Haysen.

Mikael Uhre er i gang med sin femte sæson i Sønderjyske. Han står noteret for 68 kampe og 11 mål i alt.

Sportschefen understreger, at Sønderjyske er sårbare, hvis den 23-årige angriber bliver solgt.

- Han har ikke helt scoret de mål, han vil, men jeg tror, at han har lavet to-tre assister i denne sæson. Derudover er der begået to straffespark mod ham, og han har lavet fem mål.

- Han har dermed sikret os mange point, så der skal komme et rigtig godt bud på ham, hvis vi skal sælge, siger Hans Jørgen Haysen.

Ud over køb af en kvalitetsangriber vil Haysen også gerne bruge transfervinduet til at slanke truppen.

- Vi har nogle spillere, der er langt væk fra spilletid, som vi skal have vurderet i forhold til fremtiden. Derudover har vi nogle unge, der skal ud og testes af og have noget spilletid, siger Hans Jørgen Haysen.

Sportschefen tilføjer i forhold til målsætningen for sæsonen, at holdet går efter at komme top-6, men det vigtigste er at få skabt et hul til de nederste fire i Alka Superligaen.