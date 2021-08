Sønderjyske brød måltørke: Ny spillestil er en proces

Det glæder Sønderjyske-træneren Michael Boris, der fortæller, at der bliver arbejdet hårdt på træningsbanen for at optimere den spillestil, cheftræneren gerne vil implementere.

- Vi har arbejdet hele ugen på omstillingsspillet, at løbe dybt, spille dybt og angribe.

- Det er en meget anderledes spillestil, end Sønderjyske praktiserede i den seneste sæson, så det er vigtigt, at spillerne tror på denne spillestil, men det er en proces.

Michael Boris er glad for, at Sønderjyskes debutant Daniel Prosser kom på tavlen, men han har stadig brug for tid, siger cheftræneren.

- Det er dejligt for Daniel Prosser, at han scorede, men han er ikke helt inkluderet på holdet og i måden, vi gør tingene på endnu.

- Han har brug for tid til at lære løbemønstrene at kende, så han ved, hvor Abdulrahman Taiwo eller Emil Holm løber hen.

Michael Boris afslutter med at understrege, at der er tillid til spillestilen i Sønderjyske.

- Alle i klubben er helt rolige, og de ved, at det er denne spillestil, jeg kan lide. Vi skal spille offensivt, og det må vi arbejde på, når vi møder ind på træningsbanen.

I modsatte lejr var Viborgs cheftræner Lars Friis skuffet over, at Sønderjyske kom til så mange chancer, men han glæder sig over mentaliteten på holdet.

- De skaber for mange chancer, og det er vi nødt til at arbejde på. Det er alt for nemt, at de får så mange muligheder imod os.

- Men jeg glæder mig over, at vi fortsat er svære at slå som hold, og så er jeg meget tilfreds med, at spillerne sidder i omklædningsrummet og er helt vildt skuffede over kun at få en uafgjort.