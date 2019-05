Sønderjyske-boss dumper sæson efter tiendeplads

Det blev dermed sæsonens sidste kamp for sønderjyderne, der samlet tabte de to opgør mod Randers med 4-5.

Sønderjyske endte på en tiendeplads i Superligaen, efter en sæson hvor den erklærede målsætning var at komme i top-6.

Sportschef Hans Jørgen Haysen er glad for, at holdet igen skal spille Superliga i næste sæson, men ikke desto mindre godkender han ikke Sønderjyskes sæson.

- For første gang i historien gik vi ud med en målsætning om top-6, og når vi ikke lykkedes med det, så er det ikke godkendt.

- Jeg er træt af, at sæsonen slutter nu. Vi er i gang med en opbygningsfase med en ny træner, og så kunne det have været rart at have to eller tre kampe mere.

- Vi vidste godt, at vi skulle overpræstere i forhold til lønbudget, for der er vi ikke til top-6, men derfor ville vi rigtig gerne gå efter det alligevel. Desværre nåede vi ikke det, vi gerne ville, siger sportschefen.

Sønderjyskes vikarierende anfører, Johan Absalonsen, er ligeledes skuffet over holdets sæson, som blandt andet bød på en fyring af cheftræner Claus Nørgaard i december og ansættelse af Glen Riddersholm.

- Jeg synes ikke, sæsonen er godkendt. Det er aldrig tilfredsstillende at ryge ud i første runde af Europa League-playoff.

- Det var dejligt, at vi for et par uger siden sikrede overlevelse, men jeg mener, at vi skal forlange mere af os selv.

- Selvfølgelig tager det tid med en ny træner, og vi bakker alle op om hans idéer, men der er mange af kampene i foråret, hvor vi ikke kan undskylde dårlige resultater med, at det er en proces, siger Absalonsen.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm ser anderledes positivt på det forår, han har haft i spidsen for holdet.

- Det har været en svær, men også fantastisk opgave at træde ind i Sønderjyske. Min mission i det her forår var at sikre overlevelse, så derfor vil jeg godkende foråret, siger Sønderjyske-træneren.