Sønderjyske-boss: Ny ejer vil drive klubben i samme ånd

- Vi skal drive Sønderjyske videre, som vi kender det, og det ændrer sig ikke, fordi superligaprojektet nu har fået en amerikansk ejer, der har valgt at sætte nogle af familiens spareskillinger ind på Sønderjysk Elitesports bankkonto.

- Familien Platek har valgt os, fordi vi driver en ordentlig forretning, der er drevet af de mest engagerede mennesker og på grundlag af sunde værdier, siger Guldager til klubbens hjemmeside.

Formanden understreger, at det er i samme ånd, projektet skal drives videre.

- Sønderjyske skal også i fremtiden drives på sønderjyske værdier og med det altoverskyggende formål at profilere landsdelen og give sønderjyderne nogle fælles oplevelser, siger han.

Hans Jørgen Haysen, sportschef i Sønderjyske, mener, at salget er det, der skal til for at klare sig i Superligaen.

- Konkurrencen i Superligaen er blevet hårdere og hårdere, og der er mange hold, der jagter de eftertragtede pladser i den bedste række.

- Flere og flere hold rækker ud efter medaljeslutspil, og det kræver mere end nogensinde at klare sig i konkurrencen. Derfor har vi løbende lagt flere lag på, siger Haysen.

Med den nye amerikanske ejer vil Sønderjyske kunne klare sig endnu bedre i den bedste danske række.

- Jeg ser det sådan, at vores ejere med salget har ønsket at gøre os mere konkurrencedygtige.

- Vi vil også fremover være det Sønderjyske-hold, som folk kender med de sønderjyske værdier, de lyseblå farver og den stærke kultur, siger sportschefen.