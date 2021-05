Sønderjyske bekræfter: Vinderslev er ude af pokalfinale

Flere medier skrev allerede onsdag, at der var tale om Vinderslev, men det er først blevet endegyldigt bekræftet en time før kampstart, da startopstillingerne blev offentliggjort.

Sønderjyske bekræfter, at det er midtbanespilleren Rasmus Vinderslev, der er ude med corona i torsdagens pokalfinale mod Randers FC.

Sønderjyske skriver følgende om Vinderslevs fravær på Twitter:

- Her er de 11, der starter i pokalfinalen. Vi må desværre undvære Rasmus Vinderslev, som i denne uge er blevet testet positiv for covid-19. I dag kæmper vi også for dig, Vinderslev.

På midtbanen har Sønderjyske valgt at starte med Victor Mpindi, Rilwan Hassan og Julius Eskesen.

Sønderjysketræner Glen Riddersholm har også valgt at vrage Nicolai Flø som målmand. Flø har ellers stået samtlige kampe i pokalen indtil finalen. I stedet starter Lawrence Thomas i Sønderjyskes mål.

Sønderjyske er forsvarende pokalmester, efter at holdet sidste år vandt 2-0 i finalen over AaB.

Anders K. Jacobsen, der scorede begge mål i sidste års finale, starter i front hos Sønderjyske sammen med Haji Wright.

Hos Randers Vito Hammershøy-Mistrati blandt andre tilbage i startopstillingen, efter at han sad over i den seneste superligakamp med rygproblemer.

Angriberen Marvin Egho starter helt i front for randrusianerne.

Sønderjyskes startopstilling ser således ud (3-5-2):

Lawrence Thomas; Stefan Gartenmann, Pierre Kanstrup, Patrick Banggaard; Jeppe Simonsen, Julius Eskesen, Victor Mpindi, Rilwan Hassan, Marc Dal Hende; Anders K. Jacobsen, Haji Wright.

Randers stiller op med følgende 11 (4-4-1-1):

Patrik Carlgren; Mikkel Kallesøe, Simon Piesinger, Erik Marxen, Björn Kopplin; Tosin Kehinde, Lasse Berg Johnsen, Frederik Lauenborg, Mathias Greve; Vito Hammershøy-Mistrati; Marvin Egho.

Pokalfinalen fløjtes i gang klokken 15.