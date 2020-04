Sønderjyske beder om økonomisk støtte under coronakrise

Sådan lyder det i et opslag fra Sønderjysk Elitesport (Sønderjyske), der nu beder om økonomisk hjælp fra alle, der kunne tænke sig at støtte.

Det sønderjyske eliteprojekt, der driver både et fodbold-, ishockey- og to håndboldhold, siger selv i opslaget, at man er hårdt ramt af coronakrisen.

Derfor åbnes der op for, at man kan donere enten 150 kroner, 500 kroner eller et valgfrit beløb over 1000 kroner.

- Vi vil løbe solen sort, for at vi i den kommende sæson igen kan levere de store oplevelser og topunderholdning fra øverste hylde i dansk sport til syd- og sønderjyderne, lyder det.

Sønderjyske kan ikke love, at eventuelle donorer får noget igen, men at der arbejdes på "en oplevelse".

- Der er tale om en helt ekstraordinær situation, og det her handler kort og godt om at støtte Sønderjyske i en meget svær tid.

Tirsdag blev de danske håndboldligaer og 1. divisioner lukket ned før tid uden at spille sæsonen færdig. Sønderjyskes herrehold spiller i Primo Tours Ligaen, mens dameholdet spiller i 1. division.

Landets bedste ishockeyrække, Metal Ligaen, blev afsluttet i starten af marts. Ligeledes uden at blive spillet færdig. Her huserer Sønderjyskes ishockeyherrer.

Dermed er fodbold sønderjydernes eneste tilbageværende mulighed for at se elitesport i denne sæson. Superligaen satser på at starte op igen og spille færdig inden udgangen af juli, meddelte Divisionsforeningen tirsdag.