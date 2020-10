Sønderjyske-back sad i lufthavnen da skifte gik i vasken

Det var første kamp for den danske wingback, efter at han på transfervinduets sidste dag var meget tæt på at skifte til den tjekkiske storklub Slavia Prag.

Skiftet kollapsede i sidste øjeblik, og det håndterede 22-årige Bah på en lidt speciel måde.

- Ved 14-tiden (på transfervinduets sidste dag, red.) fik jeg at vide, at jeg skulle køre til lufthavnen, fordi der ventede et privatfly på mig fra Prag, siger Bah.

- Da jeg ankom til lufthavnen, ringede min agent til mig og fortalte, at skiftet var gået i vasken.

- Så kørte jeg hjem og slukkede min telefon, og så gik jeg i biografen.

Trods det missede skifte er det stadig planen, at Bah skal sælges hurtigst muligt.

- Jeg spiller for at komme videre, og da jeg skrev under med Sønderjyske, var vi enige om, at det skulle være et springbræt for mig.

- Jeg fik at vide, at hvis Slavia Prag bød det, som klubben forlangte, så fik jeg lov til at skifte. Så jeg er stadig lidt skuffet.

En der i stedet er tilfreds, er cheftræner i Sønderjyske Glen Riddersholm.

- Jeg kan ikke lægge skjul på, at jeg er meget glad for stadig at have Bah i min trup, siger Riddersholm.

Cheftræneren roser backen og har store forventninger til ham.

- Han har de kvaliteter, der skal til for at komme langt. Han har selv arbejdet hårdt, og han har været omgivet af nogle mennesker, der har udviklet ham i fællesskab.

- Hans råmateriale, potentiale og talent er ubeskriveligt stort, men hvis man skal vokse ud af Superligaen, så skal man lægge nogle andre lag på. Det har han været ydmyg nok til at forstå.

- Han har lagt mange lag på i sin tid i Sønderjyske.