Sønderjyske-angriber skifter til OB allerede nu

Et døgn efter at OB sagde farvel til topscorer Bashkim Kadrii, er afløseren kørt i stilling.

Således henter OB med øjeblikkelig virkning angriberen Mart Lieder i Sønderjyske.

Det skriver OB på sin hjemmeside.

Lieder skulle først have tiltrådt til sommer.

Sportsdirektør Jesper Hansen reagerede prompte på udskiftningerne i truppen.

- Vi har skiftet lidt ud i truppen på det seneste, og derfor fandt vi det naturligt at prøve at sikre os Mart et halvt år før tid.

- Heldigvis var han indstillet på at komme nu, og vi er meget glade for, at det er lykkedes at få forhandlet en aftale på plads, siger Jesper Hansen.

Lieder er allerede på plads i Odense.

- Jeg bor allerede i byen, som både min kæreste og jeg er superglade for at være i. Det er derfor et perfekt skifte for mig, og jeg er meget stolt af at komme til at spille for OB, siger Mart Lieder.

Tirsdag aften sagde OB også farvel til den 30-årige angriber Anders K. Jacobsen, der har fået sin kontrakt ophævet.

- Anders har været en god mand for OB gennem snart fem år og har altid givet sig 100 procent for klubben. I de seneste sæsoner er han gledet ud af startopstillingen, og der er flere foran ham i den offensive række.

- Derfor er det bedre, at han får tid til at finde nye udfordringer, og vi er sammen blevet enige om at ophæve kontrakten nu, siger Jesper Hansen.

Kort efter præsenterede Sønderjyske Anders K. Jacobsen som ny spiller. I samme ombæring henter Sønderjyske Julius Eskesen i OB.