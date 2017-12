Sønderjyske-anfører dumper efteråret

21 point efter 19 kampe er status for efteråret 2017 for Sønderjyske. Fredag aften tabte sønderjyderne 1-2 ude til AC Horsens, og dermed missede Sønderjyske en god mulighed for for alvor at spille sig ind i kampen om top-6.

Et pointsnit på kun lige over ét er ikke nok, mener anfører Marc Pedersen, og han dumper efteråret.

- Nej, det er ikke godt nok, siger anføreren.

- Inden sæsonen startede, ville vi slet ikke have været tilfreds med 21 point i efteråret. Men kigger man på efteråret, og den periode vi havde med ti kampe uden sejr, så er det fuldstændig fantastisk, at vi ligger, hvor vi gør.

- Havde vi rundet af med en sejr, havde det givet det sidste, men nu bliver det sådan lidt noget rod, og vi skal bare koncentrere os om at høste point i foråret nu, siger han.

Sønderjyskes efterår kan deles over i tre. De første fire kampe gav syv point, så fulgte ti kampe uden sejr, og slutteligt kom så fem kampe, der bød på tre sejre.

Cheftræner Claus Nørgaard synes trods svingende resultater, at holdet har præsteret stabilt over efteråret.

- Jeg synes ikke, at udsvingene har været så store, som de er blevet gjort til. I den periode, hvor vi havde svært ved at få sejrene, synes jeg faktisk, at vi havde nogle spillemæssigt gode præstationer, siger Claus Nørgaard.

- Måske havde vi også bedre præstationer end i den periode, hvor vi hentede sejre. Så det er måske ikke så sort/hvidt, som det nogle gange bliver gjort til i fodboldens verden.

Efterårets afrunding markerer også afslutningen på Claus Nørgaards første år som Sønderjyske-træner. Han har i 34 Superliga-kampe formået at hente 37 point til sit hold.

- Det er to meget forskellige etaper. Før foråret mistede vi et halvt hold og skulle til at bygge op. Vi formåede alligevel at komme i slutspillet, hvor vi var oppe mod fem rigtig dygtige hold, siger Nørgaard.

- I efteråret har vi arbejdet med at implementere de nye spillere, vi fik i sommer. Der har været gode præstationer, men der har også været nogle udsving, så vi skal arbejde på at hæve vores bundniveau.