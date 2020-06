Sønderjyske-anfører: Skænker ikke pokalfinalen en tanke

Sønderjyske skal 1. juli spille klubbens første pokalfinale, men selv om der er mulighed for at vinde et trofæ, skænker spillerne ikke finalen en tanke.

Sønderjyske er nemlig også midt i en svær nedrykningskamp, og derfor er holdets fokus på at overleve i 3F Superligaen, fortæller anfører Johan Absalonsen.