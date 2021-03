Sønderjyske: Henvendelse fra kvinde førte til Haysen-sag

Sønderjyskes tidligere sportschef Hans Jørgen Haysen skulle være tiltrådt i AGF 1. marts, men han nåede aldrig at have sin første arbejdsdag i Aarhus.

Torsdag meddelte AGF i en fondsbørsmeddelelse, at sportschefen på grund af private forhold ikke ville starte i klubben.

Fredag skrev JydskeVestkysten, at det er en tidligere kvindelig ansat i Sønderjyskes kommunikationsafdeling, der har været med til at fælde Haysen.

Det bekræfter Sønderjyske fredag eftermiddag på sin hjemmeside.

Klubben skriver, at den 17. februar modtog en henvendelse fra kvinden, og at AGF efter Sønderjyskes oplysninger modtog samme henvendelse samme dag.

Haysen blev ifølge Sønderjyske hurtigt konfronteret med henvendelsen "og derefter dens naturlige konsekvens", som det lyder i udtalelsen på klubbens hjemmeside.

Sønderjyske skriver, at klubben efterfølgende har haft en positiv dialog med kvinden og "endda et godt møde", som det beskrives af klubben. Kvinden har bedt om diskretion, hvilket Sønderjyske har respekteret.

Ifølge JydskeVestkysten omhandler det materiale, kvinden, som i dag er 28 år gammel, har sendt til klubberne blandt andet seksuelle ordvekslinger.

JydskeVestkysten har set flere sms-beskeder og beretter, at der er tale om et voldsomt sprogbrug fra Haysens side.

Sønderjyske uddyber ikke, hvad kvindens henvendelse til klubben indebar, og beskriver heller ikke de omtalte sms'er.

Men superligaklubben slår fast, at den tager skarpt afstand fra chikane i enhver afskygning.

- Vi tolererer ikke diskrimination, og vi forlanger af alle vores medarbejdere, at de behandler hinanden ordentligt. Vi er kendt for vores sammenhold og særlige dna. Derfor reagerer vi også skarpt og konsekvent, hvis vores værdier bliver tilsidesat.

AGF ønsker ikke at komme med yderligere kommentarer i sagen, oplyser kommunikationschef Søren Højlund Carlsen til Ritzau fredag eftermiddag.

Allerede torsdag skrev Århus Stiftstidende om en kvindes anklager mod Haysen. Avisen, der dækker AGF tæt, skrev, at kvinden valgte at reagere, efter hun havde set et portræt med sportschefen på tv.

Århus Stiftstidende skrev, at kvinden gennem længere tid havde følt sig krænket af Haysen, og at hun i dag er sygemeldt fra sit nuværende job.

JydskeVestkysten har fredag uden held forsøgt at få en kommentar fra Hans Jørgen Haysen og den pågældende kvinde til historien.