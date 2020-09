Sønderjyske: Europa League er en anden økonomisk virkelighed

Det siger Sønderjyskes administrerende direktør, Klaus Rasmussen, forud for torsdagens udekamp mod tjekkiske Viktoria Plzen i tredje og næstsidste runde af Europa League-kvalifikationen.

- Der er nogle indtægter i både at spille i tredje kvalifikationsrunde mod Plzen, og hvis vi skal spille i playoffrunden i næste uge.

- Men det er en helt anden økonomisk virkelighed, der venter på den anden side, hvis vi kan løse de to opgaver. Vi var tæt på i 2016, og nu håber vi, at vi kommer mere end tæt på, siger Klaus Rasmussen.

Besejres Plzen torsdag og enten Hapoel Beer Sheva eller Motherwell i næste runde udløser det både en flot startpakke fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) samt garanterede tv-indtægter. Hver del løber op i et tocifret millionbeløb.

Dertil kommer mere end fire millioner kroner per sejr i gruppespillet, mens det giver cirka halvanden million kroner at spille uafgjort.

- Det er på den høje side af 30 millioner kroner, vi er sikret ved bare at stemple ind i gruppespillet, og så kan der komme yderligere millioner. Det er nogle helt andre tal, end dem vi normalt arbejder med, og det er derfor, vi ser det som det forjættede land.

- Selvfølgelig fylder pengedelen lidt på direktionsgangene, men det vigtigste er, at spillerne er 100 procent fokuserede på den opgave, der venter mod Plzen, siger Klaus Rasmussen.

Tirsdag blev Sønderjyskes fodboldafdeling købt af en amerikansk familie. Det giver i sig selv et økonomisk løft, som kan medføre, at sønderjyderne bliver en hyppigere deltager i europæisk fodbold.

- I 2014 meldte vi ud, at vi ville spille i Europa hvert femte år, og det blev der trukket lidt på smilebåndet af rundtomkring, men vi er stolte af at leve op til vores målsætning.

- Sagt på jysk, så tror jeg ikke, at mulighederne bliver dårligere for at se os i Europa fremadrettet med vores nye ejere. I ejerskabet ligger der nogle klare ambitioner om, at vi skal løftes op på et højere niveau i Superligaen, og det betyder jo også, at vi så kommer til at gå mere efter at spille i Europa fremadrettet.

- Men det er stadig så nyt, så jeg endnu ikke ved, om vi justerer vores målsætning om deltagelse i europæisk fodbold hvert femte år, siger Sønderjyske-direktøren.