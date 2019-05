Søndergaard udtager landshold uden skadet Nadia Nadim

Over for DR forklarer Søndergaard afbuddene:

- Det skyldes, at de begge to er blevet skadet i de seneste par uger. Og der er ikke en mulighed for, at de når at blive klar til England-kampen, siger han.

De danske fodboldkvinder er ikke med ved VM i Frankrig, der begynder i juni og slutter med finalen i Lyon 7. juli.

I stedet er de i gang med at forberede sig til kvalifikationen til EM-slutrunden i 2021, der afvikles i netop England. Kvalifikationen begynder i efteråret.

Theresa Nielsen, der til daglig spiller for amerikanske Seattle Reign, har fået lov til at blive i USA og koncentrere sig om sit klubhold frem for at spille testkampen mod England.

- Theresa bliver i USA, da denne kamp ikke er i en international termin. Vi har derfor ikke forsøgt at få hende fri, for jeg vil hellere prioritere, at hun får mere spilletid i sin klub, siger Lars Søndergaard til DR.

Danmark var senest i aktion i begyndelsen af april, hvor det blev til et nederlag på 0-4 til Frankrig. Efterfølgende tøvede Nadia Nadim ikke med at kalde den danske indsats for "røvringe" over for DR.

Kampen mod England spilles 25. maj i Walsall.