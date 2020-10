Smørumtræner: Unfair vilkår hvis brøndbykamp ikke flyttes

For lidt over to uger siden røg Ledøje-Smørum og Brøndby IF's navne op ad lodtrækningsbowlen, da man skulle finde opgørene i pokalturneringens runde tre.

Regeringen satte gældende fra mandag forsamlingsforbuddet ned til ti personer, men har undtaget eliteidrætten.

Derfor må superligaklubber samt 1.- og 2. divisionsklubber fortsat gerne dyrke idræt, mens det for amatørerne de næste fire uger er slut med at spille kamp eller træne med mere end ti mand i et område.

Der ærgrer cheftræner hos Ledøje-Smørum Kim Kjærsgaard, der gerne ser, at kampen bliver afviklet snarest muligt.

- Hvis vi ikke kan få rykket kampen, så synes jeg ikke, vilkårene er fair. Det er ikke sjovt at skulle stille op uden kamptræning, siger han.

Mens de fleste kampe i runde tre ligger 10. og 11. november, skal Ledøje-Smørum først møde Brøndby 17. november - altså om lidt over tre uger.

Det skyldes, at aftenkampen er rykket til Brøndby Stadion, hvor er der stadionlys.

Her skal der dog spilles landskamp 11. november, og derfor må klubberne vente en uge ekstra med at møde hinanden.

Ledøje-Smørum har kontaktet DBU for at få kampen rykket, men så vidt Kim Kjærsgaard ved, har klubben ikke fået svar endnu.

- Vi vil gerne have flyttet kampen til denne uge eller næste, hvor holdet stadig har noget kampform tilbage i kroppen, siger han.

Det afviser man dog umiddelbart hos Divisionsforeningen.

- Der er ikke plads til at begynde at flytte kampe på nuværende tidspunkt, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen.

Han forklarer, at superligaen kom i gang to måneder senere, end den plejer på grund af coronapandemien, og at kampprogrammet derfor er for presset.

- Det er de vilkår, vi har, og de vilkår vi bliver nødt til at afvikle fodbold under, siger han.

Forsamlingsforbuddet, som forhindrer amatørklubberne i at træne og spille kampe, løber foreløbig til 22. november.

Pokalturneringen er undtaget forsamlingsforbuddet, da det er en professionel turnering, oplyser Divisionsturneringen.