Smittet spiller forpurrer Sveriges VM-forberedelser

Det svenske håndboldlandsholds forberedelser til VM i Egypten er havnet i kaos, efter at en af holdets spillere er blevet testet positiv for coronavirus i landsholdslejren.

Af frygt for at andre er smittet, er alle spillere sendt i isolation frem til mandag. I den tid må spillerne kun være i nærheden af deres værelseskammerat på hotellet.

Samtidig er en EM-kvalifikationskamp i Montenegro blevet udsat. Den skulle have været spillet onsdag aften.

Og hvad der måske er endnu værre med henblik på VM: Landstræner Glenn Solberg kan slet ikke samle holdet til træning i den kommende uge.

- Spillernes helbred og sikkerhed skal altid komme i første række, og det indebærer, at vi ikke kan rejse til Montenegro i morgen (onsdag, red.).

- Vi vil heller ikke have kollektive træninger eller samlinger resten af ugen, men kommer til at forberede os på andre måder, siger Glenn Solberg sent tirsdag aften til Sveriges Håndboldforbunds hjemmeside.

Det var Anton Lindskog fra Wetzlar i den tyske Bundesliga, der tirsdag blev konstateret coronasmittet.

Han er onsdag morgen blevet sendt hjem og kommer dermed ikke med til VM.

- Jeg havde virkelig set frem imod mit første mesterskab, og det føltes frygtelig ærgerligt at få denne besked, især fordi jeg ikke har følt symptomer overhovedet.

- Nu håber jeg bare, at de øvrige fortsætter med at være friske, siger Anton Lindskog.

Ved VM er Sverige i indledende pulje med Tjekkiet, Chile og de egyptiske værter.