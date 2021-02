Smittet på tennishotel: Melbourne skærper restriktioner

Onsdag kom det frem, at en ansat på et af de hoteller, hvor tennisspillere og andre personer med tilknytning til turneringen bor, var blevet testet positiv for coronavirus.

I Australiens næstmest befolkningsrige by har man taget konsekvensen og indført maskepåbud indendørs. Desuden er forsamlingsloftet sænket til 15 personer.

De skærpede restriktioner skal ses i lyset af, at Melbourne ikke havde oplevet et lokalt overført smittetilfælde i 28 dage.

Flere personer, som er rejst til Australien i forbindelse med årets første grand slam-turnering, har været smittet ved indrejse, men alle har været i isolation på hoteller i 14 dage ved ankomst.

Grand Hyatt er et af de hoteller.

Spillerne varmer i denne uge op til Australian Open i seks ATP- og WTA-turneringer, men torsdag er alle kampe blevet udsat.

Desuden er lodtrækningen til Australian Open skubbet til fredag.

Chefen for grand slam-turneringen, Craig Tiley, er dog ikke i tvivl om, at Australian Open vil blive afviklet fuldstændig som planlagt.

- Vi føler os helt sikre på, at Australian Open vil finde sted.

- Planen er at spille i morgen (fredag, red.) som planlagt. Hvis vi skal gennem det samme igen, må vi gøre det.

Ifølge myndighederne er der lav risiko for, at den smittede medarbejder på hotellet har bragt smitten videre.

I alt er 520 personer blevet bedt om at isolere sig og blive testet, før de kan komme ud.