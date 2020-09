Smittede Leyton Orient-spillere udsætter Tottenham-kamp

Tirsdagens Liga Cup-kamp mellem Leyton Orient og Tottenham bliver ikke til noget i denne omgang alligevel.

Kampen er udsat, fordi flere af hjemmeholdets spillere er smittet med coronavirus.

Opgøret skulle være gået i gang klokken 19 dansk tid, men to timer før kampstart meddeler de to klubber, at den ikke afvikles som planlagt.

Liga Cup-kampen er potentielt i fare for helt at blive aflyst.

- De involverede parter drøfter nu, hvad konsekvenserne af dette bliver, lyder det på holdenes hjemmesider, hvor den samme pressemeddelelse er lagt ud.

Der er ikke nogen fast procedure for coronatest i League Two, hvor Leyton Orient har hjemme. Derfor betalte Tottenham for, at Leyton Orients spillere kunne blive testet, og det viste sig altså være penge givet godt ud.

Leyton Orient kunne allerede berette om smittetilfældene mandag eftermiddag.

Tottenham har blandt andre danske Pierre-Emile Højbjerg i truppen.