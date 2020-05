De to danskere Simon Makienok og Brian Hamalainen spiller til dagligt i Dynamo Dresden og er dermed begge sendt i karantæne. (Arkivfoto.)

Smittede Dresden-spillere forstyrrer plan om Bundesliga-start

To spillere fra Dynamo Dresden fra 2. Bundesliga er testet positiv for coronavirusset en uge før genstart.

Tysklands planer om at genstarte professionel fodbold 16. maj har lidt et slag.

To spillere fra Dynamo Dresden, der spiller i den næstbedste tyske række, 2. Bundesliga, er testet positiv for coronavirusset.

Dermed er hele holdet samt trænere sendt i hjemmekarantæne i to uger, skriver klubben på sin hjemmeside.

Dynamo Dresden skulle have spillet mod Hannover 96 søndag den 17. maj.

- I de seneste par uger har vi gjort store fremskridt med at indføre alle de nødvendige sundhedsforanstaltninger.

- Men faktum er, at vi ikke kan træne eller spille kampe i de næste 14 dage, siger klubbens sportsdirektør, Ralf Minge til nyhedsbureauet Reuters.

Sportsdirektøren siger, at klubben er i dialog med det tyske fodboldforbund om, hvad de nu skal gøre.

De to danskere Simon Makienok og Brian Hamalainen spiller til dagligt i Dynamo Dresden og er dermed begge sendt i karantæne.

Formand for forbundet Christian Seifert siger til den tyske radiostation ZDF, at målet stadig er at færdiggøre sæsonen.

- Vi sagde fra begyndelsen, at dette er noget, vi skal være forberedte på. To af Dynamo Dresdens kampe kan ikke blive spillet lige nu, men vi ændrer ikke vores mål om at færdiggøre sæsonen, siger han.

Bundesligaen har ligget stillet siden midten af marts.