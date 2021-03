Smal OL-trup udfordrer Nikolaj Jacobsen

Til EM- og VM-slutrunder må trupperne bestå af 16 spillere. Tidligere på året vandt Danmark VM i Egypten, og dermed bliver træneren nødt til at sortere minimum to VM-guldvindere fra til OL-truppen, som afholdes i Tokyo i sommeren 2021.

Det bliver noget af en udfordring at vælge spillere fra, når nu Danmark råder over så mange dygtige håndboldspillere.

Nikolaj Jacobsen lægger ikke skjul på, at det bliver svært at udtage en OL-trup.

- Der er stor konkurrence, og der er mange dygtige spillere at vælge imellem, så det bliver naturligvis svært at udtage truppen, siger træneren.

Landsholdsspillerne er samlet i Aalborg forud for EM-kvalifikationskampene mod Nordmakedonien i denne uge, og for mange af dem er det en gylden mulighed for at vise sig frem. Det gælder også de mest rutinerede spillere.

Hans Lindberg blev siet fra til VM i Egypten, men befinder sig nu i landsholdslejren, og han håber på at kunne klemme sig med.

Fløjen var med som reserve ved OL i Rio i 2016, men uden at komme med i truppen på noget tidspunkt på vejen mod guldtriumfen.

- Det er nok sidste mulighed for at komme til OL, så det vil være meget stort for mig at komme med.

- Den her samling har egentlig samme betydning som alle andre. Man skal bevise, at man har fortjent at være her, siger Lindberg.

Henrik Toft missede VM-slutrunden i Egypten efter en periode med sygdom som følge af coronavirus. Nu håber landsholdsveteranen på at vise, at han stadig har niveauet.

- Det er vigtig for mig at vise, at jeg stadig kan være med. Det gik jo fantastisk for holdet, så jeg er bare glad for at være med her. Jeg skal give den gas til kamp og træning.

- Jeg har stadig mod på at spille en masse håndbold, så jeg håber selvfølgelig ikke, at det er sidste gang, jeg er med på landsholdet, siger Henrik Toft.

Danmark er allerede kvalificeret til OL i Tokyo, eftersom danskerne blev verdensmestre i 2019.

Nikolaj Jacobsens tropper møder Nordmakedonien to gange i denne uge i EM-kvalifikationen. Torsdag klokken 20 i Skopje og søndag klokken 16 i Aalborg.