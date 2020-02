Småsyg FCK-anfører: Vi vinder næppe Europa League

- Vi må være realistiske, så jeg kan ikke sige, at vi kommer til at vinde turneringen i år. Men det kan godt være, at det sker en dag for FCK. Vi har jo også set Leicester vinde Premier League, så mange ting kan ske.

- Der er store klubber med større budgetter og fantastiske spillere i den her turnering, så det er selvfølgelig svært at nå hele i vejen. Men sådan skal vi heller ikke tænke. I vores hoveder handler det om at tage en runde ad gangen, og i morgen (torsdag, red.) kan vi tage den næste, siger Zeca.

Han mener, at FCK-spillerne skal bruge deres internationale erfaring til at veksle udgangspunktet 1-1 til en samlet sejr torsdag.

- Et hold som vores er vant til at spille i Europa, og vi har gjort meget for at være kommet dertil, hvor vi er nu.

- Kampen er måske en bonus, fordi vi har opfyldt vores mål i turneringen, men vi har fortjent at være her, så nu skal vi tage vores chance. Jeg synes, vi er i en fin position til at kunne gå videre, siger grækeren.

Selv om han ikke forventer den helt store triumf i år, er han overbevist om, at det nuværende FCK-hold har et meget større potentiale, end holdet har vist i denne sæson.

- Vi har en ung og nysammensat trup, vi har også mange spillere, som er skadede og ikke har kunnet hjælpe os igennem sæsonen. Dem savner vi.

- Men vi er i gang med at bygge noget meget spændende, selv om vi ikke har set lige gode ud i alle kampe. Jeg tror bestemt, at vi bliver meget bedre i fremtiden, siger FCK-anføreren.