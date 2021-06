Småskade har gjort Yussuf Poulsen helt frisk før EM

- Jeg er i god form nu. Nogle gange kan man få lidt godt ud af at være småskadet og ikke spille så meget på et tidspunkt sent på sæsonen, når man allerede har spillet 50 kampe på en sæson.

- Så for mig var det et godt tidspunkt at få en lille pause, hvor kroppen var ved at sige fra for resten af sæsonen. Den kunne ikke mere, og jeg fik lige to ugers pause, hvor jeg næsten ikke lavede noget.

- Alligevel fik jeg også spillet de sidste par kampe i sæsonen, så jeg føler, at jeg kommer ind på landsholdet i rigtig god form, siger Yussuf Poulsen.

Han vendte tilbage på Leipzig-holdet tids nok til at kunne deltage i pokalfinalen mod Dortmund og i de afsluttende kampe i Bundesligaen.

Det er angriberens indtryk, at mange af kollegerne i EM-truppen også er kommet ind i en god fysisk forfatning. Spillerne fik lov til at holde fri de fire første dage i sidste uge, hvilket gavnede dem ovenpå en lang sæson. I fredags fløj EM-holdet på træningslejr i Østrig.

- Der er ikke spor af træthed efter en lang sæson. Nu er der heldigvis også en hel masse, som har fået et par dage fri. Jeg tror, det kommer til at hjælpe os rigtig meget før den her slutrunde.

- Jeg har holdkammerater i alle mulige andre lande, som allerede mandag i sidste uge skulle møde direkte ind med deres landshold lige efter vores sidste ligakamp. Vi tog først afsted i fredags og havde tid til at holde kroppen i ro indtil da, så jeg har ikke kunnet se noget træthed hos de andre, siger Yussuf Poulsen.

Friskheden i EM-truppen er kommet til udtryk ved nogle hårde træninger, selv om Kasper Hjulmand og hans stab hele tiden er opmærksom på, om spillernes fysiske data giver anledning til bekymring for skader.

- Vi træner hårdere de første par dage her i Østrig, end vi har gjort på noget andet tidspunkt under Hjulmand.

- Det har vi mulighed for, fordi vi kommer fra at have haft et par dages pause, og vi har lang tid til den første EM-kamp - det gør ikke så meget, at man træner hårdt før nogle testkampe, siger Yussuf Poulsen.

Han henviser til testkampene mod Tyskland og Bosnien-Hercegovina onsdag og søndag.