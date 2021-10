Slukøret Solskjær tager ansvaret for ydmygelse

Sådan beskriver Ole Gunnar Solskjær over for Xee sin søndag. Her tabte han med Manchester United 0-5 til ærkerivalerne Liverpool på Old Trafford.

Over for Sky Sports dumper nordmanden præstationen på alle måder og tager samtidigt ansvaret for ydmygelsen.

- Det er mit ansvar. Sådan er det. Trænerstaben er rigtig, rigtig god. Fantastisk. Jeg vælger måden, som vi griber kampene an på, siger Solskjær.

Efter knap tre år med Solskjær som manager ligger holdet nummer seks i Premier League efter ni spillerunder i denne sæson. De sidste fire ligakampe har givet ét point.

48-årige Solskjær mener dog stadig, at han er den rette mand til jobbet.

- Jeg er kommet for langt. Vi er kommet for langt som gruppe. Og vi er for tæt på til at give op nu, siger han og ser fremad.

- Det bliver svært. Spillerne er langt nede, men der er masser af karakter her. Vi ved, at vi har nået bunden. Vi kan ikke have det dårligere end nu. Lad os se, hvor langt vi kan nå.

Manchester Uniteds anfører Harry Maguire lægger sig fladt ned.

- Vi undskylder over for fansene. Præstationen var på ingen måde god nok til den her klub. De støttede os helt til enden, og det sætter vi pris på. Men som klub skal vi gøre det bedre, siger forsvarsspilleren.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kalder sit holds presspil for fænomenalt, men han mener også, at sejren var rigelig stor i forhold til opgørets indhold.

Men tyskeren tager det hele med.

- Vi vil skrive vores egne kapitler i historiebøgerne, og dette var et mere, siger Klopp til BBC.

0-5 er en tangering af Manchester Uniteds største nederlag i tiden med Premier League, og det er Liverpools største sejr på Old Trafford nogensinde.