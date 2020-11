Slukørede islændinge venter det danske landshold

De islandske landsholdsspillere skal forsøge at rejse sig ovenpå en skuffelse af de helt store, når Island på søndag i København møder Danmark i Nations League.

Torsdag var Island tæt på at booke en plads ved næste års EM, men holdet endte med at tabe en playoffduel med 1-2 til Ungarn efter to ungarske scoringer i slutminutterne.