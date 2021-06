Slovensk duel kræver nedbrydning af Ineos

En kæmpe bet for Roglic, som selvsagt kommer til årets Tour med ét mål: at bringe orden i den slovenske cykeltronfølge igen.

Ifølge de fleste eksperter kan det da også meget vel ende med en ny duel mellem de to landsmænd. Men de to forhåndsfavoritter kan blive presset hårdt af et uhyggelig stærkt Ineos-mandskab.

Det mener den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen, ekspert hos TV2 Sport.

- Umiddelbart ser det da ud til, at vinderen skal findes på Team Ineos eller blandt Primoz Roglic og Tadej Pogacar, lyder vurderingen fra ham.

- De to slovenere skal vi helt sikkert tage seriøst. Det er de to store favoritter, men Ineos kommer med et enormt kompetent hold. De har fire mand i hvert fald, der alle kunne køre på podiet, hvis alt flaskede sig for dem.

De fire ryttere er tourvinderen fra 2018, Geraint Thomas, Giro d'Italia-vinder fra 2019 og nyslået Schweiz Rundt-vinder Richard Carapaz, nykåret Criterium du Dauphiné-vinder Richie Porte og sidste års girovinder Tao Geoghegan Hart.

Samme vurdering af favoritterne til den samlede sejr lyder fra Eurosports cykelkommentator Thomas Bay, der også har en fortid som cykelrytter.

- Hvis man kan have Richie Porte i en hjælperolle, så ser det lovende ud, synes jeg, siger han, med henvisning til at Geraint Thomas umiddelbart er Ineos' kaptajn.

For at kunne presse de to stærke slovenere er det formentlig også nødvendigt, at de fire Ineos-ryttere alle holder sig med fremme i toppen af klassementet.

- For Ineos vil drømmescenariet være, at de i den sidste uge sidder med fire mand i top-10, og at alle fire mand stadig har chancen for at vinde, siger Chris Anker Sørensen.

- Så kan de spille ud, når det store bjergslag i Pyrenæerne skal afgøre det hele, og Roglic og Pogacar måske sidder og kigger lidt på hinanden. Hvis Ineos kan få en mand ud foran dem, så kan det sætte de to slovenere i en meget svær situation.

Målt på form og klatreevner ser Thomas Bay flere, som kan udfordre i bjergene. Men ruten i år kræver, at man også skal være stærk i enkeltstartsdisciplinen.

To flade enkeltstarter på henholdsvis 27,2 og 30,8 kilometer sorterer flere fra som bud på en samlet vinder.

- Havde det været et Tour de France uden så mange enkeltstartskilometer, så havde jeg været tilbøjelig til at smide nogle flere ind som førsteudfordrere. Eksempelvis Miguel Ángel López fra Movistar, siger Thomas Bay.

Men stærke folk som López, David Gaudu og Michael Woods mestrer ganske enkelt ikke den ensomme kørsel mod uret godt nok. Og det afskriver dem som potentielle vindere i år, mener begge eksperter.

Der er i alt seks bjergetaper i årets Tour de France. Tre af dem slutter opad.