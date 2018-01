Slovenien overvejer at forlade herrernes håndbold-EM

Det Slovenske Håndboldforbund (RZS) overvejer at trække sit hold fra EM-slutrunden, efter at forbundet tirsdag har fået afvist en protest af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Slovenerne er stærkt utilfredse med afslutningen af mandagens gruppekamp mod Tyskland, der endte 25-25 efter en kaotisk afslutning.

Syv sekunder før tid scorede slovenerne til 25-24, og spillerne jublede over sejren.

Men kampen var ikke forbi, og dommerne tildelte til sidst Tyskland et straffekast, da Sloveniens Blaz Blagotinsek forhindrede tyskerne i at sætte spillet i gang.

- RZS valgte med det samme at klage til EHF, da dommerne forbrød sig mod reglerne til sidst.

- Blaz Blagotinsek skulle udvises i to minutter, og så skulle man have spillet situationen om, skriver det slovenske forbund på sin hjemmeside.

Tirsdag afviste EHF protesten fra Slovenien med en forklaring om, at man ikke kan omgøre dommernes beslutninger under en kamp.

Det svar stiller Slovenien sig ikke tilfreds med.

- Vi overvejer seriøst at tage retlige skridt mod EHF, og derudover klage til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Vi overvejer også at trække det slovenske landshold fra turneringen på grund af skaden, skriver RZS på sin hjemmeside.

De slovenske håndboldherrer indtager tredjepladsen i gruppe C med et enkelt point efter de to første kampe. Onsdag står holdet over for Montenegro i en direkte kamp om en plads i mellemrunden.