Slott styrtede i sidste dans på stor scene

Symbolikken kunne ikke males tydeligere hen over det olympiske stadion i Tokyo.

- Det var ikke et scenarie, jeg havde spillet igennem. Det var det værst tænkelige, der kunne ske.

- Det indkapsler meget godt, hvad sport er. Det kan gå mega godt nogle gange, og andre gange kan det gå helt ad helvede til, og det gjorde det i dag, siger Sara Slott Petersen.

Hun kaldte det symptomatisk for en karriere, der har haft sine bump. Ved det seneste OL nåede hun klimaks med en sølvmedalje i Rio, og på samme store scene i Tokyo sluttede det med et lavpunkt bogstaveligt talt.

- Det er de vildeste følelser i hver ende af spektret. Ved seneste OL var det på den høje nagle, og nu er det i den helt anden ende. Det er det fede ved sport. Det kan rumme alle de følelser.

- Jeg ville allerhelst slutte i en OL-finale, for det er det, jeg synes, at jeg har niveau til, og det, jeg føler, at min karriere havde fortjent som punktum, lyder det fra den 34-årige Sara Slott.

Elitechef i Dansk Atletik Bo Overgaard mener ikke, at afslutningen tager noget fra Slotts store karriere.

- Så lidt skal der til på dette niveau. Ej, hvor jeg synes, det er synd og ærgerligt for Sara. Men det tager ikke noget af hendes status i forhold til at være en absolut topatlet. Ikke for mig i hvert fald, siger Bo Overgaard.

Han glæder sig over, at Slott fortsat vil være en del af sportsverdenen med blandt andet sin plads i Team Danmarks bestyrelse.

- I mine øjne siger vi farvel til en atlet, der har betydet rigtig meget for dansk atletik, og det er min fornemmelse, at Sara betyder meget for eliteidrætten i det hele taget som enestående atlet og rollemodel med holdninger til idrætten og samfundet.

Slott er med sølvet fra Rio i 2016 den seneste danske OL-medaljevinder for Danmark i atletik, men elitechefen er ikke bekymret for fremtiden, når det kommer til sportens fremtid og flotte resultater i de største konkurrencer.

- Da jeg tiltrådte som elitechef, afhang meget af vores arbejde af Sara og Andreas Bube, men med dette hold, vi har med til OL, synes jeg, at vi viser, at vi er på vej med generationsskiftet.

- Så jeg er ikke så nervøs for, at vi ikke har atleter ved OL i Paris eller fire år derefter, som også kan være inde i billedet til medaljer. Men det er tough. Det er vi klar over.

- Men det kunne lade sig gøre for Sara, og også i sin tid for Joachim B. Olsen og Wilson Kipketer. Så vi kommer også til at gøre det i fremtiden, forudser Bo Overgaard.

Sara Slott har op til sin sidste konkurrence udtrykt frygt for et tomrum og mulig depression, når karrieren er slut, og hendes afslutningsreplik til pressen om, hvad hun nu skulle, var meget sigende.

- Nu skal jeg finde min træner, og så bryder jeg nok helt sammen. Og så skal jeg ikke noget, lød det med tårerne trillende.