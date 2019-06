Slott om nyt format: Traditioner er for stærke til cirkus

Det blev lige ved og næsten med en tredjeplads i holdkonkurrencen, der tæller syv individuelle discipliner og to stafetter, hvoraf atleterne på den sidste bliver sendt tidsforskudt afsted alt efter placeringen efter de otte første discipliner.

Sara Slott, der normalt gør sig på 400 meter hæk, tog en tørn i 4x400 meter mixed.

- Det var meget sjovt at prøve, da det altid er fedt at være en del af et hold. Nu var min egen disciplin ikke med, så jeg kunne ikke bruge det til lige så meget som nogle af de andre, siger Sara Slott.

Hun mener dog ikke, at sporten har behov for at blive peppet op.

- Formatet er sjovt og seværdigt og kan fungere ved mindre events, men man vil aldrig komme til at se det ved større stævner som OL eller VM, da atletikkens traditioner er for stærke til, at man kan lave cirkus.

Løberen Benjamin Lobo Vedel mener, at konceptet kan fungere godt for tilskuerne.

- Jeg synes, at det er fedt med et nyt tiltag og en sjov måde at lave atletik på for dem, der sidder og ser med på tv, siger han.

Ud over stafetterne tæller formatet 100 meter samt 100/110 meter hækkeløb for begge køn og derudover højdespring for mænd samt længdespring og spydkast for kvinder.

- Man kunne godt ændre lidt på formatet, så der er flere øvelser, og det inkluderer alle. På måden nu her føler nogle atleter sig ekskluderede, siger Benjamin Lobo Vedel.

Han skulle i den afsluttende jagt ud på sin foretrukne 400 meter-distance, men han havde langt op til nummer to, der skulle overhales, hvis Danmark skulle videre til onsdagens semifinale.

Men det ødelagde ikke det danske humør.

- Da jeg fik stafetten, kunne jeg godt se, at der var for langt op til at lukke hullet, men jeg tror, at alle på det danske hold kommer glade og tilfredse hjem. Det var en rigtig god dag, lyder det fra Lobo Vedel.