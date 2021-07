Slott frygtede tyvstart i komfortabelt OL-avancement

Først i andet hug lykkedes det at få sat tredje heat i gang, da der var tyvstart først, og danskeren, der deltager i karrierens sidste store konkurrence, nåede at frygte, at det var hende, som tyvstartede.

Sara Slott Petersen forlængede karrieren med mindst et løb, da hun natten til lørdag avancerede til semifinalen i 400 meter hækkeløb via en tredjeplads i det indledende heat.

- Jeg ved, at jeg nogle gange er tæt på at tyvstarte, fordi jeg altid reagerer hurtigt i startblokken, men jeg følte ikke, at jeg gjorde det. Men da vi begyndte at gå tilbage, og de filmede på mig, tænkte jeg bare "fuck".

- Jeg var forberedt på potentielt at ryge ud, og det ville være slut. Så jeg var lidt nervøs, og jeg begyndte at gennemgå mine rettigheder og orienterede mig om, hvor min træner var, hvis jeg behøvede rådgivning, fortæller Slott.

Hun skulle i top-4 for at være sikker på en plads i semifinalen, og hun havde da også lidt luft ned til femtepladsen - 1,3 sekunder helt nøjagtigt - selv om hun ikke var tilfreds med sit løb fra yderbanen.

Hun mente, at hun kom til at løbe lidt uøkonomisk.

- Jeg så først de andre ved niende hæk, og der havde jeg lidt for lidt fart i forhold til, hvor hurtigt de kom, men det er det svære ved yderbanen. Man skal ikke vente på de andre, men bare løbe. Det er nemmere at jagte én end at blive jagtet.

- Da de kom op, tænkte jeg "fuck", og så begyndte jeg at grave lidt igen. Jeg pressede mig selv til sidst, fordi de kom op på mine side, siger Slott.

Hun løb i tiden 55,52 sekunder, men hun er bevidst om, at det kræver en noget hurtigere tid, hvis drømmen om finalen skal blive til virkelighed.

- Jeg tror, at jeg kan løbe mere frigjort nu, men jeg er bevidst om, at jeg virkelig skal ud og finde noget for at komme videre. Men jeg ved også, at jeg kan, for jeg ligger godt til træning.

- Jeg føler, jeg kan løbe frit nu, for det ligger ikke i kortene, at jeg kommer til finalen. Jeg føler, at jeg har et sekund mere i mig. Det skal der være. Jeg tror, at den sidste plads til finalen kommer til at gå til omkring 54,40.

De tre semifinaler sættes i gang mandag klokken 13.35 dansk tid.