Sløj finalerunde sender golfdansker væk fra toppen

Joachim B. Hansen sluttede fem slag over par i Sydafrika og røg ned på en delt 20.-plads.

Det går hurtigt op og ned i golf. Det må den nordsjællandske golfspiller Joachim B. Hansen konstatere efter en sløj fjerde runde i European Tour-turneringen Alfred Dunhill Championship, der blev spillet i Sydafrika.

For blot en uge siden kunne den 30-årige spiller løfte pokalen som vinder af sin første Europa Cup-turnering, da han sejrede i Joburg Open, der ligeledes blev spillet i Sydafrika.

Og indtil lørdag så det også rigtigt godt ud for Joachim B. Hansen, der førte turneringen lige ind til en skæv bold ramte en betonvej og røg langt ind i den afrikanske bush. Det kostede danskeren fire ekstra slag, og sendte ham ned på en sjetteplads.

Og søndag fortsatte nedturen. Fire bogeys og to dobbeltbogeys var med til at sende ham ned på en delt 20.-plads.

Samlet endte Hansen fire slag under par, efter at han torsdag var 12 under.

Dermed var langt op til sydafrikanske Christiaan Bezuidenhout, som vandt med 14 slag under par og henviste englænderen Richard Bland, amerikaneren Sean Crocker, polakken Adrian Meronk og sydafrikaneren Jayden Schafer til en delt andenplads.

Hansens landsmænd Lucas Bjerregaard, Nicolai Højgaard og Benjamin Poke var også med i turneringen, men klarede ikke cuttet til weekendens runder.

/ritzau/