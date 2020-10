Damir Skomina valgte at dømme omspark efter et straffespark, hvor Slavia Prags målmand tilsynelandende trådte frem fra mållinjen.

Artiklen: Slavia Prag-målmand væmmes over omspark mod FCM

FC Midtjylland er klar til Champions Leagues gruppespil - efter blandt andet et kontroversielt straffespark.

Det møder ikke meget forståelse hos Slavia Prags målmand Ondrej Kolar, at FC Midtjylland onsdag fik lov til at tage et straffespark om i returkampen om en billet til Champions League-gruppespillet.

Til den tjekkiske klubs hjemmeside siger han således, at han gjorde sit ypperste for ikke at træde foran mållinjen på straffesparket.

- Det faldt mig slet ikke ind, at dommeren kunne finde på at vende tilbage til situationen, fordi jeg var forsigtig. Han bad mig om ikke at træde foran linjen inden sparket, så jeg passede på, siger målmanden.

- Jeg reddede også bolden på linjen, så jeg forstår ikke, hvordan han kunne dømme det her. Jeg er sikker på, at jeg ikke tog et skridt fremad, og når jeg ser den i langsom gengivelse, så irriterer det mig, lyder det.

FCM's angriber Sory Kaba brændte sit spark, men efter videogennemsyn valgte den slovenske dommer Damir Skomina at dømme omspark.

Det eksekverede forsvarsspilleren Alexander Scholz, og han bragte dermed FCM på kurs mod Champions League-gruppespillet.

- Jeg væmmes ved, hvad der skete. Jeg tænker lidt, om dommeren havde gjort det samme, hvis det var en stor europæisk klub, der spillede. Det gør forfærdelig ondt. Vores spillere gav alt, hvad de havde, siger Ondrej Kolar.

Scholz' straffescoring gjorde det til 2-1, hvilket var nok til at sende FCM i Champions League-gruppespillet efter 0-0 i første kamp.

Onsdagens kamp i Herning endte dog med yderligere to scoringer, da Frank Onyeka og Anders Dreyer sørgede for, at det blev 4-1 til midtjyderne.