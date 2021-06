Slavia Prag-dansker før EM-kamp: Tjekkiet er et stærkt kollektiv

Der venter Danmark et møde med et meget hårdtarbejdende og aggressivt kollektiv, hvor spillerne kender hinanden og deres opgaver særdeles godt.

Yderligere en håndfuld spillere på EM-holdet og landstræner Jaroslav Silhavý har en fortid i Slavia Prag, som med fire mesterskaber på fem år har været det dominerende klubhold i Tjekkiet i de senere år.

Det seneste mesterskab og dertil en kvartfinale i Europa League i den forgangne sæson kom i hus med Bah som stamspiller. Og danskeren kan sagtens genkende Slavia Prag-værdierne i landsholdet.

- Sejren over Holland var meget typisk Tjekkiet og tjekkiske spillere, som jeg kender dem. Meget stærk i presset og direkte frem med bolden og skabe noget, siger Bah.

- Når der er ti spillere, der har været i Slavia Prag, så er det meget naturligt, at vores principper også er blevet en del af landsholdet. Det er også derfor, at Tjekkiet har så sindssygt stærkt et kollektiv.

- Især presspillet, som jo nærmest er en kunst for tjekkerne, fungerer godt, fordi alle spillere ved, hvad der skal gøres. Relationerne og intensiteten er på plads, tilføjer Bah.

Bah og Slavia Prag har taget hul på den nye sæson med en træningslejr i Østrig, så han mærker ikke helt den tjekkiske EM-feber.

- Jeg er selvfølgelig meget glad på mine klubkammeraters vegne, men nu driller jeg dem lidt med, at det her bliver endestationen for dem, siger 23-årige Bah, der var en del af den danske landstræner Kasper Hjulmands standbyliste med reserver i tilfælde af afbud op til EM.

Mod Holland kom Tomas Holes fra Salvia Prag i fokus med Tjekkiets første mål og oplægget til det næste i 2-0-sejren.

- Han er egentlig kontrollerende midtbanespiller, men han er stadig godt med på topscorerlisten hernede og scorer vigtige mål for os - også i Europa League.

- Han er en fantastisk spiller, og det overrasker mig slet ikke, at han er både farlig og sammen med resten af holdet sindssyg dygtig i presset. Det var fedt at se ham slå til på den helt store scene, siger Bah.

Bah spiller i Slavia Prag også med midtbanespillerne Lukás Masopust og Petr Sevcik samt forsvarspillerne Jan Boril og David Zima, men han er ikke meget for at fremhæve én frem for andre.

- Masopust kan en masse på egen hånd, og Sevcik kan løbe solen sort, men det er helt sikkert kollektivet, der skal fremhæves for Tjekkiet, synes jeg, siger Bah og tilføjer optimistisk:

- Tjekkiet kan matche Danmark på intensiteten, men som jeg ser det, har Danmark stadig lidt bedre spillere og er småfavoritter på lørdag.

Danmark og Tjekkiet spiller på lørdag klokken 18.00.