Slagne danskere ærgrer sig over kostbar dommerfejl

Danskerne havde dog bolden i nettet til 3-0 i anden halvleg, men en regulær fejl af dommeren betød et annulleret mål.

Danmark skulle bruge en sejr på tre mål over Serbien for at holde sig inde i turneringen ved U21-EM, men det blev kun til en sejr på 2-0.

- Det er ikke dommerens skyld, vi ikke går videre. Men vi er selvfølgelig ikke tilfredse med situationen (omkring 3-0-scoringen, red.), siger landstræner Niels Frederiksen.

- Der skete jo det, at han fløjtede for offside, og det viste sig, at det var forkert. Men han fløjtede, før bolden var inde, og når han gjorde det, så kunne han jo ikke dømme mål efterfølgende.

Spillerne inde på banen forstod ikke helt, hvad der skete omkring det annullerede mål, hvor dommeren brugte over fire minutter på at gennemse situationen.

Men selv om der ikke var offside, kunne han ikke godkende målet, fordi han selv havde fløjtet, inden bolden var inde. Og det irriterede de danske spillere efter kampen, hvor fejlen var kommet til deres kendskab.

- Han var helt forkert på den, dommeren. Han fløjtede, inden bolden var inde, hvilket han ikke må. Ellers er der jo ingen grund til at have VAR. Man skal spille videre, og så kan han kigge på VAR bagefter, siger Philip Billing.

Han mener generelt, at dommeren havde en lidt besynderlig måde at lede slaget på.

- Jeg har aldrig haft en dommer før, som ikke har sagt et ord til mig under en kamp. Han sagde ikke et ord, og så lavede han så også en fejldom på det der VAR-mål, fortæller han.

Fejlkendelsen fik afgørende betydning for Danmark, som altså aldrig fik det tredje mål, som var påkrævet.

Men ifølge Niels Frederiksen fik holdet heller ikke nok tid til at jagte det tredje mål.

- Det, jeg undrer mig mest over i forhold til dommeren, er, at han brugte relativt lang tid på den VAR-situation. Ifølge vores optagelser brugte han over fire minutter, og han lagde kun fem minutter til.

- Og han fløjtede faktisk af, inden de fem minutter var gået. Det forstår jeg ikke, lyder det fra den danske landstræner.