Slagen Trentin hylder Mads Pedersen: Han var bare bedre

Det erkender den ellers spurtstærke italiener på den internationale pressekonference, efter at han har fået overrakt sølvmedaljen på sejrspodiet.

- Selvfølgelig er jeg skuffet, for når man får muligheden for at vinde regnbuetrøjen, går man 100 procent efter det. Men én rytter var bedre end mig, og det er det hele.

- Jeg kan ikke sige, at der var noget, jeg skulle have gjort anderledes, for han var bare bedre. Sådan er det, siger Trentin om duellen med den unge dansker.

Trentin, Pedersen og Stefan Küng kom sammen ind på den let stigende opløbsstrækning.

Mens Küng helt som forventet ikke kunne gøre sig gældende i afslutningen, havde de fleste formentlig regnet med, at Trentin ville være hurtigere end Mads Pedersen.

Men sådan gik det altså ikke.

- Det vil nok tage lidt længere tid end normalt at ryste den her af, men sådan er cykling og sport, siger Matteo Trentin.

Afgørelsen kom efter en lang dag i sadlen med konstant regn og blæst i det britiske provinslandskab.

- Det var ikke så hårdt, indtil jeg nåede ind på de sidste to omgange. Der mødte jeg de her to fyre, og de gav den bare fuld gas, siger Trentin om Pedersen og Küng.

- Jeg vidste, jeg skulle give alt for at følge med. Det var koldt og regnede hele dagen, og de forhold gjorde selvfølgelig løbet virkelig hårdt, siger Matteo Trentin.